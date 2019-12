Dilma: 'Morte de Nilcea é enorme perda para as mulheres'

A ex-presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte da ex-ministra de Políticas para as Mulheres, Nilcea Freire, uma destacada líder feminista e pioneira no governo do ex-presidente Lula da luta pelos direitos das mulheres edit

247 - "A morte de Nilcéa Freire é uma enorme perda para o Brasil, sobretudo para as mulheres brasileiras. Ela foi uma das líderes feministas mais destacadas da nossa história, participando das lutas em defesa dos direitos das mulheres, do povo e pela Educação" - escreveu a ex-presidengta Dilma Rousseff no Twitter.

1 A morte de Nilcéa Freire é uma enorme perda para o Brasil, sobretudo para as mulheres brasileiras. Ela foi uma das líderes feministas mais destacadas da nossa história, participando das lutas em defesa dos direitos das mulheres, do povo e pela Educação. pic.twitter.com/Xj1My0XEJ6 December 29, 2019

A ex-ministra de Política para as Mulheres do governo Lula, Nilcea Freire, morreu neste sábado (28) aos 66 anos. Ela lutava contra um câncer na cabeça. A ex-ministra foi responsável pela realização da Primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que teve como um dos resultados o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

Nilcea foi uma ativista política e social e dedicou-se ao feminismo. Foi a primeira mulher reitora de uma universidade pública no estado do Rio de Janeiro, noticiou o Brasil 247 na manhã deste domingo.