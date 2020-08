Dilma: Pedro Casaldáliga teve “uma vida de luta por justiça social”

A ex-presidente Dilma Roussef manifestou sua tristeza com a morte do bispo emérito dom Pedro Casaldáliga, neste sábado: “Toda sua vida foi de luta por Justiça Social e em defesa dos mais humildes” edit

247 - Com uma nota expressiva, a ex-presidente Dilma Roussef manifestou sua tristeza com a morte do bispo emérito dom Pedro Casaldáliga, neste sábado (8). Em um tweet ela escreveu: “É com muita tristeza que recebo a notícia da morte de Dom Pedro Casaldáliga. Toda sua vida foi de luta por Justiça Social e em defesa dos mais humildes. Um homem de fé e de perseverança. Um homem de esperança em meio à injustiça que envergonha a todos que lutam por dias melhores”.

Após uma longa internação, Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia (MT) morreu na manhã deste sábado.. Ele estava internado em um hospital de Batatais (SP) com insuficiência respiratória.

A notícia da morte foi comunicada pela Prelazia de São Félix do Araguaia (Mato Grosso, Brasil). Veja abaixo:

A Prelazia de São Félix do Araguaia (Mato Grosso, Brasil), a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretianos) e a Ordem de Santo Agostinho (Agostinianos) comunicam o falecimento Dom Pedro Casaldáliga Pla, CMF, Bispo Emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia (Mato Grosso) e Missionário Claretiano, ocorrido neste dia 08 de agosto de 2020 às 9:40 horas (horário de Brasília), na cidade de Batatais, estado de São Paulo, Brasil.

