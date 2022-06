Dino: quadrilhas tomam conta da Amazônia enquanto FFAA estão mobilizadas contra urnas

"O mundo inteiro está vendo o resultado", comentou o ex-governador do Maranhão edit

Apoie o 247

ICL

247 - Quadrilhas estão tomando conta da Amazônia, enquanto as Forças Armadas estão preocupadas em atacar o TSE e as urnas eletrônicas, denunciou o ex-governador do Maranhão Flávio Dino.

"O mundo inteiro está vendo o resultado", comentou, juntando sua voz às inúmeras críticas à gestão federal da Amazônia desde o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira.

Enquanto parte das Forças Armadas está mobilizada contra o TSE e as urnas eletrônicas, alegando risco à “soberania nacional”, quadrilhas tomam conta da Amazônia. O mundo inteiro está vendo o resultado. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 15, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE