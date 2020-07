Diplomata Paulo Cesar de Oliveira Campos morre aos 67 anos

247 - O diplomata Paulo Cesar de Oliveira Campos morreu nesta sexta-feira (10) em decorrência de um câncer que atingiu os pulmões e a garganta.

O POC, como era conhecido pelos mais próximos, foi chefe do cerimonial no governo Lula e embaixador do Brasil na Espanha e na França durante os do PT.

"O Embaixador Paulo Campos ingressou no Serviço Exterior Brasileiro em 1975. Serviu nos Estados Unidos, Japão e Alemanha, foi Cônsul-Geral em Londres e Embaixador na Espanha e na França. Sua dedicação e talento, ao longo de 45 anos de serviço, são amplamente reconhecidos", disse o Itamaraty.

Por meio de nota, o ex-presidente Lula afirmou que o colega "foi também um importante conselheiro, com uma percepção marcada pelo bom senso e por forte empatia com as pessoas"

