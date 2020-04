Dirceu: “não podemos compactuar com a marcha acelerada de Bolsonaro rumo ao golpe”

247 - O ex-ministro José Dirceu conversou com a TV 247 sobre a bandeira do “Fora Bolsonaro”, que passa a ser levantada com cada vez mais força pelos atores políticos no Brasil. Dirceu disse que é preciso pedir o impeachment de Jair Bolsonaro sem se preocupar com a entrada de Mourão no poder, o importante é não “compactuar com a marcha acelerada do Bolsonaro rumo ao golpe”.

Para ele, caso Bolsonaro realmente seja tirado do poder, Mourão não terá as mesmas condições para dar continuidade à política do atual governo. Dirceu disse também que, diferentemente do que ficou decidido em reunião do diretório nacional do PT há aproximadamente 20 dias, a posição do partido agora é favorável pelo processo de impeachment.

“Havia uma proposta de ‘Fora Bolsonaro’ que foi apresentada e ficamos nessa posição. Evidentemente que a conjuntura mudou, que agora está colocada questão não só do ‘Fora Bolsonaro’, mas como do impeachment. Muitos dizem: ‘se ele renuncia ou sofre impeachment, vem o vice, o Mourão’. Mas se o Bolsonaro sai por um impeachment a correlação de forças é outra, a conjuntura é outra, as condições de governabilidade são outras, o clima no País é outro, a mobilização é outra. Não podemos compactuar com a marcha acelerada para um golpe, com a ocupação institucional pelos militares, que é o que está acontecendo, e com a participação de militares na ativa na política”, afirmou.

