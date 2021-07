Diretor da CIA se reúne com membros do governo Bolsonaro

247 - William J. Burns, diretor da CIA, realiza visita oficial à Brasília nesta quinta-feira (1) para se reunir com representantes do governo Bolsonaro. O encontro consta nas agendas dos ministros Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) e Augusto Heleno (Segurança Institucional).

Burns e o embaixador americano em Brasília, Todd Chapman, chegaram ao Palácio do Planalto no meio da tarde desta quinta. Não há na agenda de Bolsonaro qualquer compromisso com o oficial da CIA.

O diretor da CIA passou mais de três décadas no corpo diplomático americano. Ele foi escolhido para comandar a agência pelo presidente Joe Biden. (Com informações da Folha de S.Paulo).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.