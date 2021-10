Diretor da Fundação Palmares debocha da Justiça e insinua que Sergio Camargo seguirá mandando na instituição

Apoie o 247

247 - O diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira da Fundação Palmares, Marcos Petrucelli, usou o Twitter para debochar da decisão da Justiça que afastou o presidente da instituição, Sergio Camargo, das atividades relativas à gestão de pessoas. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Com a decisão, Petrucelli se tornou responsável por funções como nomear e exonerar funcionários. Nas redes, ele respondeu a comentário de Camargo sobre o afastamento.

“Vou cumprir à risca a determinação (da Justiça). Mas sempre depois de perguntar a você (Sergio Camargo) o que é preciso fazer! kkkkkkkk”, debochou.

No primeiro dia na função, Petrucelli mostrou que está disposto a seguir a linha do chefe. Também nas redes, compartilhou uma fake news antiga que diz que Suzane von Richthofen seria candidata a vereadora pelo PT.

Ele escreveu:“Evidente que sim! Qual outro partido permitiria criminosos em seus quadros? Parabéns, PT, coerência é tudo!”.

