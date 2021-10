Diretores da Anvisa sofrem ameaças de morte em função da possibilidade de aprovação de vacinas contra Covid em crianças

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)informou que os cinco diretores do órgão estão sofrendo ameaças de morte em função da possibilidade da aprovação de vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. De acordo com o jornal O Globo, as ameaças teriam sido feitas por e-mail por um morador do Paraná.

O caso teria sido comunicado ao Ministério Público Federal (MPF), MP/PR, à Polícia Federal (PF), às secretarias de Segurança Pública do Paraná e do Distrito Federal, aos ministério da Justiça e da Saúde, à Casa Civil, ao Supremo Tribunal Federal (STF), aos presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

