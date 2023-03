Discussão sobre ensino médio envolverá professores e estudantes, diz Lula à TV 247

Presidente assegurou em entrevista exclusiva à TV 247 que mudança ocorrerá após amplo debate com entidades do campo educacional; Assista edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista exclusiva e ao vivo à TV 247 na manhã desta terça-feira (21) e defendeu que as mudanças no Ensino Médio serão promovidas através de amplo diálogo com setores dos movimentos sociais ligados ao campo educacional.

"Até conversei com o ministro [da Educação] Camilo [Santana], ele vai fazer o debate sobre ensino médio e fazer uma discussão com educadores e estudantes, não vai ser do jeito que está. para que a gente possa fazer uma coisa que seja agradável ao governo, mas também aos estudantes", disse Lula.

O presidente ainda afirmou que Camilo irá "conversar com outros sindicatos para que a gente possa estabelecer, tanto com os educadores quanto com alunas, uma nova discussão sobre o ensino médio. O Camilo vai fazer aquilo que for melhor para os estudantes".

