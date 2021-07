Dominghetti também negociava vacinas com a Havan, mostra mensagem

247 - Um das mensagens extraídas pela CPI da Covid do celular do policial militar Luiz Paulo Dominghetti, que se disse representante da Davati Medical Supply, empresa que teria oferecido ao governo Jair Bolsonaro 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, mostra que o PM, segundo a Veja, negociava imunizantes com empresas privadas, como a Havan, do bolsonarista Luciano Hang.

Em 31 de março, Dominghetti escreve ao CEO da Davati no Brasil, Cristiano Carvalho, relatando pressões que estaria sofrendo da Havan e provavelmente de autoridades do Mato Grosso. "Pessoal da Havan e do MT estão no meu pé para fechar, mas sem este não avança".

