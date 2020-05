Dono da SmartFit, Edgar Corona impulsionava mensagens contra Rodrigo Maia

247 - Um dos alvos da operação da Polícia Federal que desbaratou esquema gigantesco de fake news ligado ao governo Bolsonaro, Edgard Gomes Corona agiu em grupos de WhatsApp para atacar o legislativo.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “Edgard está entre os empresários investigados no inquérito que apura fake news e ameaças ao Supremo. Por determinação de Moraes, responsável pelo inquérito, Edgard Corona teve o sigilo bancário e fiscal quebrado, além de ter sido alvo de busca e apreensão na operação desta quarta-feira. Ele deverá ser ouvido pela PF no prazo máximo de 10 dias.

A matéria ainda acrescenta que “em sua decisão, Moraes pontua que o empresário é um dos possíveis financiadores de inúmeras publicações e vídeos com conteúdo ofensivo ao STF, bem como mensagens que defendem a "subversão da ordem" e incentivam a "quebra da normalidade institucional e democrática".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.