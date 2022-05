Doria anuncia desistência da candidatura à Presidência da República

"Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve", declarou o ex-governador de São Paulo edit

247 - Em pronunciamento no começo da tarde desta segunda-feira (23), o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou que desistiu de sua pré-candidatura à Presidência da República.

"Hoje, neste 23 de maio, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito essa realidade com a cabeça erguida", declarou.

"O PSDB saberá tomar a melhor decisão para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve", complementou.

Ao final do discurso, recheado de autoelogios, Doria foi fortemente aplaudido pelos aliados presentes e chorou diante das câmeras.

Ainda não se sabe qual será o posicionamento dos tucanos no pleito. O mais provável é que o partido apoie a senadora Simone Tebet (MDB).

