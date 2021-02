Doria revê planos para aliança em 2022 após sinalização de apoio do DEM a Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria, vai rever seus planos de aliança eleitoral com o DEM para 2022, depois que o partido deu sinais claros de que tende a ficar com Bolsonaro edit

247 - O plano do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de ter o DEM como um dos sócios principais em seu projeto presidencial para 2022 terá que ser alterado depois que o partido traiu um dos seus caciques principais, Rodrigo Maia, e apoiou em massa o candidato bolsonarista à presidência da Câmara, Arthur Lira, que saiu vencedor.

O entorno político do governador de São Paulo avalia que o cenário é incerto e o DEM só decidirá o seu caminho na disputa pelo Palácio do Planalto quando as chances de vitória dos nomes colocados estiverem mais claras. Parte dos correligionários de Doria reconhece que não pode ser descartada a possibilidade dos democratas apoiarem a reeleição de Jair Bolsonaro, informa O Globo.

O embate entre o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (RJ) e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, presidente da legenda, também deixou explícita a divisão interna no DEM. Sentindo-se traído, Rodrigo Maia avalia deixar o partido.

