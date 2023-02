Dupla se enfurece após perder jogo de sinuca e mata sete pessoas em bar no Mato Grosso

Apoie o 247

247 - Morreu, durante a noite desta terça-feira (21), no Hospital Regional de Sinop, a 500 km de Cuiabá, a sétima vítima da chacina registrada em um bar do Bairro Lisboa. Ele foi identificado como Eliseu Santos da Silva. A idade dele não foi divulgada.

De acordo com o G1, Seis pessoas, entre elas uma adolescente de 12 anos, foram assassinadas durante a tarde, depois que dois homens não aceitaram perder duas partidas de sinuca no estabelecimento, segundo a Polícia Militar. No local, havia nove pessoas, tirando os suspeitos.

Silva havia sido socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico, conforme fontes ouvidas pela TV Centro América.

