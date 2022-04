Durante “janela partidária”, 20% dos deputados já trocaram de partido

Trocas de partidos vão até as 23h59 desta sexta-feira edit

247 - As trocas de partidos durante o processo batizado de "janela partidária" atingiram até agora 20% dos deputados federais (102 dos 513 da Câmara. As migrações de um partido a outro, iniciadas no último dia 3, terminam nesta sexta-feira (1/4).

A janela partidária é o intervalo de 30 dias que, seis meses antes da eleição, a legislação concede a deputados federais, estaduais e vereadores para que troquem de partido, se desejarem, sem o risco de perder o mandato.

Neste ano, o maior beneficiário das mudanças é o PL. Desde o primeiro dia da janela partidária, a bancada do partido cresceu 71% (de 42 para 72 deputados — perdeu sete e ganhou outros 37), aponta levantamento feito pelo G1.

A maior parte das migrações vêm de parlamentares eleitos pelo PSL, que neste ano se fundiu com o DEM e formou o União Brasil. Dos 37 novos integrantes do PL, 26 estavam vinculados ao União Brasil.

Depois do PL, Republicanos e PP são os partidos que mais conquistaram deputados.

