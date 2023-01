Durante posse de Anielle Franco, Lula sanciona lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou nesta quarta-feira (11) a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, um crime inafiançável e imprescritível - de acordo com essas duas últimas palavras, não se pode pagar um valor em dinheiro para o Judiciário absolver uma pessoa e a hipótese de punição precisa acontecer independentemente de quando a ilegalidade foi cometida.

O petista fez a assinatura durante a cerimônia de transmissão de cargo das ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), no Palácio do Planalto.

Parlamentares do Congresso Nacional aprovaram a proposta em dezembro. Segundo o texto, a injúria, inscrita no Código Penal atualmente, passa a ser o crime previsto na Lei do Racismo como uma injúria racial coletiva.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.