"É uma prorrogação. Vamos trabalhar e conquistar nossa vitória", diz Lula sobre segundo turno

247 - O ex-presidente Lula (PT) trata a ida para o segundo turno da eleição presidencial como uma "prorrogação" de sua vitória que, para ele, virá. Com 99,99% das urnas apuradas, ele recebeu 48,43% dos votos no domingo (2), ante 43,20% de Jair Bolsonaro (PL).

Em mensagem publicada no Twitter nesta segunda-feira (3), o petista tentou incentivar a militância para que continue ativa na campanha. "Essa é uma prorrogação. Vamos juntos trabalhar nos próximos 28 dias e conquistar nossa vitória. Vamos conversar com os que pensam que não gostam de nós e vamos convencê-los".

Mais cedo, ele publicou: "a esperança do povo brasileiro me deixa muito emocionado. É por isso que digo para vocês que vou ganhar as eleições, para recuperar o direito do povo de ser feliz. O povo brasileiro precisa, merece e tem o direito de ser respeitado outra vez. Vamos em frente, bom dia!".

Lula ainda postou um vídeo com um trecho de seu discurso na Avenida Paulista, em São Paulo, já na madrugada desta segunda-feira.

