Eduardo Bolsonaro pede ao STF para suspender prorrogação de CPI das Fake News

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) entrou nesta segunda-feira (20) com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que a Corte Suprema suspenda a prorrogação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News edit

247 - Eduardo Bolsonaro alega "perseguição" para pedir ao STF que suspenda a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News.

A CPMI foi instalada em 4 de setembro do ano passado com o objetivo de apurar, no período de 180 dias ,“ataques cibernéticos que atentassem contra a democracia e o debate público".

Em 2 de abril, a Mesa Diretora apresentou as assinaturas suficientes para a sua prorrogação. O requerimento foi lido e enviado para publicação, sendo que a comissão agora pode funcionar até 24 de outubro.

O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, a quem caberá analisar o pedido para que também sejam anuladas reuniões da CPI realizadas em dezembro do ano passado, informa O Estado de S.Paulo.



