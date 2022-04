Educafro vai ao TSE por mais negros nos partidos

Apoie o 247

247 - Segue tendo desdobramentos a polêmica foto da reunião entre PT e PSB que formalizou a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para ser candidato a vice-presidente na chapa liderada pelo ex-presidente Lula (PT).

Foto do evento virou polêmica pela baixíssima presença de mulheres - apenas duas entre 17 homens - e pela falta de negros.

A Educafro, segundo Ricardo Noblat, do Metrópoles, divulgou uma carta-aberta à sociedade dizendo não aceitar a baixa representatividade afro-brasileira e de mulheres dentro dos partidos.

A entidade pedirá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma reunião de emergência com o departamento jurídico de todos os partidos para tentar mudar esse quadro.

“Nós, afro-brasileiros, somo 56,2% e somos 51,8% de mulheres na população brasileira. No entanto, ao olhar para a composição do comando dos partidos, percebemos que não estamos representados com dignidade", diz a carta da entidade.

