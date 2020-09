Elites lançam a Operação Mandetta, com mais um nome de "centro" contra Bolsonaro

Com entrevistas e enorme destaque em toda mídia comercial conservadora e na Globo, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, está no centro de uma operação para tentar viabilizar um nome da direita tradicional para as eleições de 2022. O pretexto é o lançamento e um livro com bastidores de sua passagem pelo ministério Bolsonaro edit