Em apenas 2 meses, Exército paga 167% a mais por quilo de insumo da cloroquina sem contestação

O Laboratório do Exército Brasileiro (LQFEx) comprou dois lotes de insumos para a fabricação de cloroquina de uma empresa mineira por um valor 167% mais elevado do que havia pago apenas dois meses antes. Segundo reportagem da CNN Brasil, os contratos mais caros tiveram um custo de R$ 782,4 mi.

Na ocasião, os valores cobrados não foram contestados pelo Exército, que só pediu explicações à Sul Minas Suplementos e Nutrição e Sul de Minas Ingredientes, pertencente ao grupo Sul Minas, após o Tribunal de Contas da União (TCU) abrir uma investigação para apurar o caso.

De acordo com a reportagem, a empresa forneceu em março deste 300 kg de difosfato de cloroquina, a base do remédio que vem sendo usado contra a Covid-19 apesar de não haver comprovação científica de sua eficácia, por R$ 488 o quilo do insumo.

Em maio, a mesma empresa teria vendido 600 kg do produto cobrando R$ 1.304 pelo quilo comercializado, alegando que o material era importado da Índia e os preços haviam subido no mercado internacional.

