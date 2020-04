Em apenas 43 dias, covid-19 matou mais que a dengue, sarampo e H1N1 ao longo de todo o ano de 2019

De acordo com boletim do Ministério da Saúde, já chega a 800 mortos o número de óbitos resultante de complicações relacionadas a covid-19, enquanto a dengue matou 782 pessoas em todo o ano passado. Já o vírus da H1N1 provocou 796 mortes e o sarampo outras 15 em 2019 edit

247 - O avanço da covid-19 no Brasil já matou, em apenas 43 dias, mais pessoas do que a dengue, sarampo e H1N1 ao longo de todo o ano passado. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta quarta-feira (8), já chega a 800 mortos o número de óbitos resultante de complicações relacionadas a covid-19, enquanto, segundo reportagem do jornal O Globo, em todo o ano passado, a dengue matou 782 pessoas. Já o vírus da H1N1 provocou 796 mortes e o sarampo outras 15.

A reportagem destaca que as projeções sobre o avanço do novo coronavírus são preocupantes. Um estudo, elaborado por especialistas dos Estados Unidos e, também, pelo secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, avalia que deverão faltar leitos hospitalares ainda em abril.

O alerta vem na análise das internações causadas pela dengue e influenza no ano passado, cujos picos aconteceram entre abril e maio.

