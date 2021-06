Em áudio, Paolo Zanotto zomba da “Chin Doria”, diz que defesa de vacina é "canalhice" e defende cloroquina: ouça

Em um momento da gravação, obtida pelo portal Metrópoles, o virologista do Gabinete Paralelo de Bolsonaro diz que "existe muito mais evidência de que o tratamento precoce funciona", referindo-se às vacinas. Ele qualifica como "canalhice" a defesa das vacinas e diz que quem as defende seria "um bando de idiotas" edit

247 - O virologista Paolo Zanotto, que integra o Gabinete Paralelo de Jair Bolsonaro, aparece em um áudio discursando a favor do "tratamento precoce" contra a Covid-19 e zombando das vacinas.

Ele refere-se em tom de zombaria à Coronavac como "Chin Doria". Diz que é "canalhice" a defesa das vacinas e que quem as defende seria "um bando de idiotas". Afirma que "existe muito mais evidência de que o tratamento precoce funciona", referindo-se aos imunizantes.

O boicote às vacinas está provado. Criminoso é transformar medicamento sem eficácia como única medida de controle da Covid. O preconceito às vacinas atrasou a imunização no Brasil. A CPI vai saber quais são os “mecanismos para navegar através da Anvisa”, dito pelo Paolo Zanotto. pic.twitter.com/M2qdHbFiVm — Rogério Carvalho 🇧🇷🏴 (@SenadorRogerio) June 14, 2021

Além do virologista, Arthur Weintraub, então assessor especial da Presidência, faz parte do grupo de mensagens. O irmão do ex-ministro da Educação oferece ajuda para financiar estudos e pesquisas, sem necessidade de editais.

As gravações foram certificadas pelo criminalista Nelson Massini.

