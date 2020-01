Em busca de marca social, Bolsonaro quer reformular o Bolsa Família

A ideia é lançar até maio um Bolsa Família rebatizado – uma das possibilidades é que se chame Renda Brasil. No caso do Minha Casa, Minha Vida, o governo quer um sistema de "voucher"– vale que asseguraria um crédito para compra, construção ou reforma da casa própria edit

247 - Com um governo marcada pelo corte de direitos, Jair Bolsonaro quer iniciar 2020 pretender pegar carona em programas que fizeram sucesso na gestões do PT e reformular programas como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida.

A ideia é lançar até maio um Bolsa Família rebatizado – uma das possibilidades é que se chame Renda Brasil. De acordo com dados do governo, atualmente o programa atende 13,5 milhões de famílias com renda mensal inferior a R$ 178

No caso do Minha Casa, Minha Vida, o governo quer um sistema de "voucher"– vale que asseguraria um crédito para compra, construção ou reforma da casa própria. O valor será definido a partir de fatores como a região do País, por exemplo. A ideia é atingir famílias com renda de até R$ 1,2 mil mensais que vivem em moradias precárias nas cidades com até 50 mil habitantes.

De acordo com pesquisa CNI/Ibope, divulgada no último dia 20, a porcentagem de brasileiros que considera o governo Bolsonaro ótimo ou bom caiu de 35%, em abril, para 29%. A parcela que avalia o governo como péssimo ou ruim subiu de 27% para 38% no mesmo período.