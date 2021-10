Em carta da prisão, Roberto Jefferson volta a atacar Alexandre de Moraes: “cachorro feroz do Supremo”

Apoie o 247

247 - Em carta enviada a aliados de dentro da cadeia, o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, disse que não quer ir para a prisão domiciliar, onde teria de usar tornozeleira eletrônica, e voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

“Aceitando a tornozeleira, estarei transigindo à tirania. Sei que há um movimento para me mandar para casa com tornozeleira, mais as restrições pertinentes: não falar ao celular, não interagir com rede social, não receber pessoas não autorizadas. As restrições são mais graves que as aplicadas ao regime penitenciário”, escreveu Jefferson, que está no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro.

No documento, cujos trechos foram divulgados pelo jornalista Guilherme Amado , o ex-deputado disse também que é mais livre dentro da cadeia do que em casa com restrições judiciais. E chamou Alexandre de Moraes de “cachorro feroz do Supremo”.

