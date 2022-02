Em caso de confirmação de Braga Netto para vice, Exército pode deixar comando da Defesa com a Marinha

Apoie o 247

247 - Diante da possível confirmação do ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto, como candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL), o Exército pode abrir mão do comando do ministério e deixar a pasta com a Marinha, informa a Folha de S. Paulo.

Nos bastidores da caserna, relata o jornal, "ganha espaço a avaliação de que seria estratégico abrir mão do posto por oito meses, de abril até o final do mandato, e assim permitir um rodízio entre as Forças Armadas".

Segundo os planos, a reeleição de Bolsonaro permitiria que o comando do ministério voltasse para o Exército.

​O nome mais cotado para assumir a Defesa é o do almirante Garnier Santos, comandante da Marinha. Foi ele quem sugeriu o desfile de tanques na Esplanada dos Ministérios no dia em que a Câmara apreciou -e rejeitou - a PEC do Voto Impresso.​

Caso a Defesa fique como está, com o Exército, os mais cotados são o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e o atual comandante, general Paulo Sérgio Oliveira.

