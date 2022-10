Em decisão unânime, PDT aprova apoio a Lula no segundo turno

Carlos Lupi, presidente do PDT, declarou que a decisão é de "apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo da candidatura do '12+1'" edit

247 - O PDT aprovou nesta terça-feira (4) o apoio programático do partido à candidatura do ex-presidente Lula (PT) no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL), após uma campanha intensa de ataques de Ciro Gomes (PDT) ao petista durante o primeiro turno.

A sigla vai propor que Lula incorpore a seu programa de governo algumas propostas do pedetistas, explicou Carlos Lupi, presidente da legenda. "Decisão unânime de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo da candidatura do '12+1'. Apresentamos três projetos, eu pessoalmente falei com a presidente do PT, a Gleisi, a questão da renda mínima, a renegociação da dívida do SPC e das pequenas empresas, a questão da escola e ensino integral e hoje aprovamos também a proposta - que não foi falada ainda com o PT - a questão do Código Nacional do Trabalho".

Na reunião entre lideranças pedetistas, foi discutido se o apoio a Lula seria "crítico" ou "programático", segundo a CNN Brasil. A segunda opção foi a escolhida e significa que o partido estará de fato junto do petista no segundo turno, sem condicionantes.

