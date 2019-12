Em desespero, Bolsonaro parte para o ataque contra MP e juiz

Cada vez mais acuado pelas denúncias de corrupção que atingem diretamente o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro criticou duramente o MP-RJ e afirmou que, “pelo que parece”, uma filha do juiz da 27ª Vara Criminal do Rio, Flávio Itabaiana, seria funcionária fantasma do governo do Rio de Janeiro. edit

247 - Acuado pelas denúncias de corrupção que atingem diretamente o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro criticou duramente o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), responsável pela operação desta semana que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar e afirmou que, “pelo que parece”, uma filha do juiz da 27ª Vara Criminal do Rio, Flávio Itabaiana, seria funcionária fantasma do governo do Rio de Janeiro. Itabaiana foi o magistrado que autorizou os mandados solicitados pelo MP fluminense.

“Você já viu o MP do Estado do Rio de Janeiro investigar qualquer pessoa, qualquer corrupção, qualquer gente pública do Estado? E olha que o estado mais corrupto do Brasil é o Rio de Janeiro. Vocês já viram? Vocês já perguntaram pro governador Witzel porque a filha do juiz Itabaiana está empregada com ele? Já perguntaram? Pelo que parece, não vou atestar aqui, é fantasma. Já foram em cima do MP (para) ver se vai investigar o Witzel?”, disse Bolsonaro nesta sexta-feira (20), na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro criticou a decisão de Itabaiana, feita em abril, que resultou na quebra do sigilo de 86 pessoas e nove empresas ligadas a Flávio no tempo em que ele era deputado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). “Vocês perguntaram para o juiz Itabaiana como é que ele quebra 93 sigilos em cinco linhas? Fizeram busca e apreensão em casas de pessoas que não tinham nada a ver com isso”, afirmou.

Ele também rebateu as acusações de que seu filho teria utilizado uma franquia de chocolates para lavar o dinheiro proveniente do esquema operado pelo ex-assessor Fabricio Queiroz na Alerj. “Arrombaram a loja de chocolate do meu filho. Se tivesse, se tivesse, se tivesse algo errado, não teria sumido? As franquias são controladas. Não é o cara que abre uma franquia e a matriz abandona. Ninguém lava dinheiro em franquia”, disse.

“ Acusaram ele de estar ganhando mais na casa de chocolate. O que acontece, quem leva mais cliente para lá, ele leva um montão de gente importante, ganha mais. É mesma coisa chegar para o, deixa eu ver, o Neymar e (perguntar) "por que está ganhando mais do que outros jogadores?". Porque ele é o mais importante. Não é comunismo”, emendou.