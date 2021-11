Em jantar com empresários, Doria abandona tempo da confrontação com Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), mudou o tom contra o governo Jair Bolsonaro durante um jantar com empresários nesta quarta-feira (11). De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Bolsonaro trocou os xingamentos diretos que vinha fazendo ao ocupante do Palácio do Planalto por críticas específicas.

Aliados do tucano avaliam que o perfil do eleitorado de Doria é semelhante ao de Bolsonaro e que a apresentação de propostas poderá melhorar o seu desempenho na disputa presidencial de 2022.

Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, disputam as prévias do PSDB que irá definir o candidato a presidente da legenda em 2022.

