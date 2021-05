Em jantar com empresários, Temer fala em "Ponte para o futuro 2"

O ex-presidente, que usurpou o poder com o golpe de Estado de 2016, propõe uma nova edição de um documento que traça políticas ruinosas o país edit

247 - Em jantar com empresários na última quinta-feira (29), Michel Temer revelou a um seteto grupo de convidados que está elaborando uma versão do “Ponte para o Futuro 2”, um programa antipopular e neoliberal. O documento deve ficar pronto ainda neste ano.

Segundo interlocutores de Temer, o documento deve abordar questões como reformas tributária e administrativa, desemprego, inflação, meio ambiente e a imagem do Brasil no exterior, informaa Coluna do Estadão.





