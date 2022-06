Em ligação à mulher, Milton Ribeiro disse estar sendo "muito bem tratado" pela PF

“Muito bem tratado, com muita cortesia até. Muito bem tratado”, diz o ex-ministro na ligação que durou cerca de um minuto edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro afirmou em um telefonema à sua mulher, Myrian Ribeiro, que estava sendo “muito bem tratado” durante o curto período em que permaneceu preso na Superintendência da Polícia Federal (PF) em São Paulo. “Muito bem tratado, com muita cortesia até. Muito bem tratado”, diz o ex-ministro na ligação.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, no telefonema Ribeiro diz que “está tranquilo” e pede que a família ore por ele. “O que é a meu favor, Myrian, é a questão da minha consciência e eu estou bem. Estou tranquilo”, diz o ex-ministro em um trecho da ligação que durou cerca de um minuto.

O “tratamento diferenciado” dado a Milton Ribeiro foi denunciado pelo delegado federal Bruno Calandrini, responsável pelo inquérito. Em um grupo de delegados nas redes sociais, Calandrini disse que o ex-ministro foi recebido com “honrarias” na superintendência da PF em São Paulo e que o “tratamento diferenciado” prejudicou o andamento das investigações sobre o esquema de liberação de verbas do Ministério da Educação por meio de um gabinete paralelo formado por pastores mediante o recebimento de propinas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Milton Ribeiro foi preso preventivamente na última quarta-feira (22), em sua residência em Santos, no litoral de São Paulo. O ex-ministro foi solto no dia seguinte, antes de ser ouvido pelo delegado, graças a um habeas corpus expedido pelo desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1). Ele também não foi transferido para Brasília como havia sido determinado anteriormente pela Justiça Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE