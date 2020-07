Em live, Bolsonaro desdenha da China ao falar sobre vacina: "não é daquele outro país, não. Tá ok, pessoal?"

Ao falar sobre a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Oxford, no Reino Unido, Bolsonaro desdenhou da China, nosso maior parceiro comercial edit

247 - Ao falar sobre a vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e testada no Brasil, Jair Bolsonaro desdenhou da China, que é o país que mais investe e mais importa do Brasil.

"Se fala muito sobre a vacina da covid-19. Nós entramos naquele consórcio de Oxford, e pelo que tudo indica [a vacina] vai dar certo e 100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país, não. Tá ok, pessoal?", disse Bolsonaro, se referindo à vacina da China que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo.

Durante sua live semanal, Bolsonaro disse acreditar que "tudo dará certo" e que o país receberá 100 milhões de doses da vacina em 2020.

