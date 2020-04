Em live, Bolsonaro ignora possível demissão de Moro e fala em "pente-fino" no auxílio

“Vai ser uma live bastante rápida e o assunto do momento [é]: o auxílio emergencial”, disse Bolsonaro em sua live semanal edit

247 - Em sua live semanal no Facebook, Jair Bolsonaro ignorou a possível saída do ministro da Justiça e Segurança, Sergio Moro, e preferiu falar sobre o "pente-fino" que o governo fará no auxílio-emergencial.

“Vai ser uma live bastante rápida e o assunto do momento [é]: o auxílio emergencial”, disse ele logo no início da transmissão nesta quinta-feira (23).

Ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, Bolsonaro afirmou que o governo deve levar mais 10 dias para processar todos os cadastros para recebimento do auxílio emergencial.

“Esse pente fino que está sendo feito, mais uns 10 dias deve chegar a um ponto final. Antes de completar os 30 dias do recebimento da primeira parcela vai começar a pagar a segunda”, prometeu.

Segundo Bolsonaro, mais de 33 milhões de pessoas já receberam o auxílio emergencial e 45 milhões fizeram cadastro, número maior do que o que o governo esperava inicialmente.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.