Em meio ao desmonte ambiental, governo proíbe roupas decotadas, miniblusas e moletom no ICMBio

Portaria assinada pelo presidente do ICMBio, Homero Cerqueira, proíbe o uso de “calças jeans rasgadas, shorts, bermudas, roupas com transparências, miniblusas, microssaias, roupas decotadas, trajes de ginástica, calças de moletom e chinelos” por servidores do órgão. edit

247 - Uma portaria assinada pelo presidente do Instituto Chico Mendes (ICMBio), Homero Cerqueira, proíbe o uso de “calças jeans rasgadas, shorts, bermudas, roupas com transparências, miniblusas, microssaias, roupas decotadas, trajes de ginástica, calças de moletom e chinelos” por servidores do órgão.

As regras, contidas na portaria 834, publicada nesta segunda-feira (30) também se aplicam a prestadores de serviço, consultores, bolsistas e estagiários que não quiserem utilizar os uniformes do órgão. O ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, pasta comandada por Ricardo Salles.