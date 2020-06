Governadores temem alinhamento das PMs a Bolsonaro e poder paralelo nos Estados

247 - O aumento da tensão política e o acirramento dos ataques à democracia, associado ao alinhamento das polícias estaduais a Jair Bolsonaro, tem preocupado governadores e autoridades estaduais do setor de segurança que temem a criação de uma espécie de poder paralelo por parte de corporações como a Polícia Militar.

Segundo reportagem da Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, o temor dos gestores veio na esteira dos protestos antifascistas e contra o governo registrados no último final de semana, quando policiais exaltaram a truculência e as agressões contra os manifestantes antibolsonaristas em grupos de WhatsApp.

Ainda conforme a reportagem, um vídeo publicado pelo deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), resume o clima da tropa ao mostrar um policial afirmando que mandou queimar uma faixa a favor da democracia durante a manifestação no Rio de Janeiro.

A situação também tem causado preocupação em São Paulo, onde o governador João Doria (PSDB) enfrenta problemas constantes com a base da PM.

