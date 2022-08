Em Minas, bolsonarista Zema foge de debate

Governador mineiro alegou que estava indisposto e se ausentou do debate da Band edit

247 - Com a ausência de última hora do governador Romeu Zema (Novo), o primeiro debate entre candidatos ao governo de Minas Gerais foi alvo de críticas do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) e demais candidatos. O debate foi realizado na noite deste domingo (7) pela TV Band.

Kalil é o candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto.

A Band informou que Zema confirmou presença no debate, enviou assessores horas antes para sorteio sobre regras do encontro, mas faltando 50 minutos para o início mandou nota afirmando que estava indisposto.

Não foi a primeira vez que Zema confirma participação em um debate e falta. Nas eleições de 2018, fez o mesmo em confronto entre candidatos organizado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Jair Bolsonaro foi alvo de críticas por parte de Kalil, |Marcus Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (PSOL).

