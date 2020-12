Em novo recuo, MEC autoriza aulas remotas até o fim da pandemia

Ministério da Educação (homologou parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) que permite a realização de aulas remotas para todas as redes de ensino enquanto durar a pandemia da Covid-19 edit

247 - Em um novo recuo, o Ministério da Educação (MEC) homologou um parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) que permite a realização de aulas remotas para todas as redes de ensino enquanto durar a pandemia da Covid-19. Com a homologação do documento, as atividades realizadas remotamente poderão fazer do currículo de escolas e universidades por prazo indeterminado.

Recentemente, o MEC publicou uma portaria em que estabelecia o retorno presencial para o dia 4 de janeiro nas universidades públicas e privadas. Pouco depois, o prazo foi alterado para 1 de março, desde que respeitada a situação epidemiológica dos municípios.

Segundo reportagem do G1, a nova orientação “vale para todas as redes de ensino, em caráter excepcional, quando as aulas estiverem suspensas pelas autoridades locais ou quando não houver condições sanitárias”.

O texto do parecer ressalta, ainda, que a medida abrange os "sistemas de ensino federal, estaduais, distrital e municipais, bem como nas secretarias de educação e nas instituições escolares públicas, privadas, comunitárias e confessionais".

