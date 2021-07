Em pronunciamento, Queiroga pede que população tome as duas doses da vacina contra Covid-19 (vídeo)

Durante o pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, o ministro da Saúde exaltou os números da vacinação no país, que apesar do atraso e do soluço começa a mostrar bons resultados edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão nesta quarta-feira (28), pediu que a população que já recebeu a primeira dose de vacinas contra Covid-19 volte aos postos de saúde na data previamente estabelecida para receber a segunda dose do imunizante.

"Dirijo-me em especial aos brasileiros que estão com a segunda dose em atraso. Peço que busquem os postos de vacinação para tomar a segunda dose, pois a sua imunização só estará completa após a conclusão do esquema vacinal", falou.

O ministro ainda afirmou que o governo Jair Bolsonaro adotou uma "estratégia diversificada" na busca por vacinas contra a Covid-19. O que se sabe até o momento, no entando, principalmente após o início dos trabalhos da CPI da Covid, é que o governo federal retardou a compra de vacinas, tendo como principal caso o da Pfizer, que teve de insistir junto ao governo brasileiro por meses para conseguir finalmente vender seus imunizantes ao país.

Durante todo o pronunciamento, Queiroga exaltou os números da campanha de vacinação no Brasil, que depois de muito atraso e apesar dos soluços começa a mostrar bons resultados na diminuição de internações e óbitos em decorrência do coronavírus. "Hoje, podemos nos orgulhar do sucesso da nossa campanha de vacinação. Cem milhões de brasileiros tomaram ao menos uma dose. [...] Com mais de 63% da população adulta vacinada com a primeira dose, registramos uma queda expressiva de 40% no número de casos e óbitos em apenas um mês", declarou.

