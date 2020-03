Em protestos esvaziados, bolsonaristas atacam STF e Congresso

Apoiadores de Jair Bolsonaro foram às ruas neste domingo (15) pelo fechamento do Congresso Nacional e do STF, em protestos esvaziados em várias localidades. Sem rumo na articulação política, Bolsonaro pode ter ainda mais dificuldades na sua governabilidade edit

247 - Apoiadores de Jair Bolsonaro foram às ruas neste domingo (15) pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, em protestos esvaziados em várias localidades. O próprio Bolsonaro havia convocado protestos contra o Legislativo e do STF, o que pode dificultar ainda mais a articulação do governo com parlamentares e, por consequência, a governabilidade.

As crises na política, na economia, com crescimento pífio de 1% em 2019, e serviços públicos sem investimentos por causa de PEC do Teto dos Gastos marcam um governo que vê no entreguismo econômico e no corte de direitos a saída para a retomada da expansão do PIB, o que ainda não aconteceu.