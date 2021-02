Embaixador da China se reúne com senadores e debate parceria no fornecimento de insumos para vacinas contra Covid

247 - O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, participou nesta quarta-feira (3) de uma reunião com senadores brasileiros, para tratar do aprimoramento das relações comerciais e diplomáticas Brasil-China.

A medida mostra a falta de prestígio do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, após os frequentes ataques à China feitos por ele e outros membros do governo de Jair Bolsonaro.

Participaram do encontro o senador Jean Paul (PT-RN), novo líder da Minoria no Senado; Jaques Wagner (PT-BA), Kátia Abreu (PP-TO); Fabiano Contarato (REDE-ES), Eduardo Braga (MDB-AM) e outros 13 senadores.

Em sua conversa com o Embaixador, Jean Paul lembrou que a ligação comercial Brasil-China foi ampliada de forma marcante entre os anos de 2000 e de 2019, passando de meros US$ 2,3 bilhões para US$ 98,6 bilhões.

Segundo a senadora Kátia Abreu, durante o encontro, os parlamentares falaram da necessidade de as duas nações manterem a parceria no fornecimento de insumos para produção de vacinas contra a covid-19.

Hoje eu e mais 17 senadores tivemos uma excelente e produtiva reunião com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming. Falamos sobre a necessidade de as duas nações manterem a parceria no fornecimento de insumos para produção de vacinas contra a covid-19. pic.twitter.com/VX0gV5Dy5s — Kátia Abreu (@KatiaAbreu) February 3, 2021

