Empresa que contratou Moro receberá quase R$ 35 milhões da Odebrecht e da OAS

247 - A empresa de consultoria Alvarez & Marsal (A&M) receberá R$ 34,8 milhões pela administração da recuperação judicial das construtoras Odebrecht e OAS, que quebraram após virarem alvos da Lava Jato. Nesta semana, a consultoria anunciou que o ex-juiz da operação Sérgio Moro será um dos sócios da A&M em São Paulo.

Segundo reportagem do Blog do Vicente, no Correio Braziliense, a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo definiu que no caso da OAS a remuneração da A&M totalizará R$ 15 milhões. O valor será dividido em 30 parcelas mensais, sendo as 10 primeiras de R$ 400 mil e as 10 seguintes, de R$ 500 mil, e o restante das parcelas, R$ 600 mil, cada. No caso da Odebrecht, estão previstos de forma provisória pagamentos que somam R$ 19,8 milhões

Ainda segundo a reportagem, um amigo de Moro teria dito que o ex-juiz fez “um negócio espetacular. Com o dinheiro que ganhará, deve abrir mão dos interesses políticos, por enquanto”.

