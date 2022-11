Empresário admite que estava em grupo que ofendeu Gilberto Gil, mas nega ter xingado

O empresário Ranier Felipe dos Santos Lemache, sócio das franquias Domino's e Spoleto, aparece no vídeo em que um grupo agride Gilberto Gil no Catar edit

247 - O empresário Ranier Felipe dos Santos Lemache, de Volta Redonda (RJ), que aparece no vídeo em que um grupo agride Gilberto Gil no Catar, admitiu que estava no grupo que hostilizou o compositor, mas nega ter xingado o artista.

“Gostaria de me solidarizar com o senhor Gilberto Gil e sua família em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la”, diz o empresário, sócio das franquias Domino's e Spoleto, em nota ao Globo.

No vídeo, Lemache aparece usando a camisa da seleção com o nome de “Papito Rani” escrito nas costas. O empresário, no entanto, admitiu ter gritado “vamos, Bolsonaro” e “você ajudou o Brasil para caralho, né?”.

“Decerto não era o momento, tampouco o local adequado, mas, as duas únicas frases ditas por mim foram: “VAMOS BOLSONARO!!!” e “VOCÊ AJUDOU O BRASIL PRA C…” (essa última em evidente tom de ironia, haja vista a divergência política) que, com todo respeito, não configura nenhuma ofensa.”

