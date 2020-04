Empresário que agrediu morador de rua é madeireiro com 22 processos

O agressor foi identificado Adonias Correia Santana, um madeireiro de Tabaporã, que acumula 22 processos. Nas imagens, Santana pergunta para o morador de rua se ele estaria com fome e lhe oferece uma nota R$ 20 edit

Da revista Fórum – Mesmo em meio a pandemia de coronavírus, há pessoas que não conseguem ser solidárias e continuam cultivando o ódio. Começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (9) um vídeo onde um homem agride um morador de rua com tapas no rosto, em Sinop, no Mato Grosso.

O agressor foi identificado Adonias Correia Santana, um madeireiro de Tabaporã, que acumula 22 processos. Nas imagens, Santana pergunta para o morador de rua se ele estaria com fome e lhe oferece uma nota R$ 20.

O morador responde que não consegue comprar comida e não recebe ajuda porque quase não há ninguém nas ruas. O motorista do carro sugere que o empresário de uma nota de R$ 50. Santana, então, oferece a nota ao morador de rua e pede para que ele se aproxime. Em seguida, o empresário desfere tapas no rosto e grita “vai trabalhar, vagabundo!”.

A vítima parece ficar sem reação. “Quer mais um?”, pergunta o agressor.

Em meio a essa epidemia tem gente que consegue ser malvado a esse ponto



Esse episódio revoltante aconteceu em Sinop-MT pic.twitter.com/eFsoYeOOfd — Kallil Oliveira (@kallilolv) April 9, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.