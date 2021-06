Empresário que comprou apartamento de Flávio Bolsonaro no Rio já respondeu pelos crimes de corrupção, lavagem e fraude

Gervásio Meneses de Oliveira, que comprou um apartamento do senador Flávio Bolsonaro, já foi acusado de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Ele também teria recebido R$ 3 mil do auxílio emergencial edit

247 - O empresário Gervásio Meneses de Oliveira,que adquiriu um apartamento do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) no Rio de Janeiro, no ano passado, já foi acusado de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Ele também teria recebido R$ 3 mil por meio do auxílio emergencial. A informação é do jornal O Globo.

O nome de Oliveira não aparecia na escritura do imóvel em função de um acordo entre ele e Flávio Bolsonaro para que a mudança no registro fosse feita após o parlamentar liquidar o financiamento junto à Caixa Econômica. Oliveira afirmou que, como a dívida foi quitada, está providenciando a nova escritura.

O senador alega que usou o dinheiro da venda do apartamento no Rio para dar entrada na mansão de R$ 6 milhões que comprou no Lago Sul, em Brasília, no ano passado. O Ministério Público do Rio suspeita que o apartamento na Barra da Tijuca tenha sido comprado com dinheiro desviado dos salários de ex-funcionários do gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual.

Oliveira disse, por meio de sua assessoria, que “teve problemas judiciais no passado que foram esclarecidos”. Sobre o recebimento de parcelas do auxílio emergencial, ele afirmou ter sido vítima de uma fraude e que alguém teria sacado o dinheiro utilizando seus dados pessoais.

