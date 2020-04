Empresário que produz a cloroquina é militante bolsonarista

Empresário que produz medicamento apontado por Jair Bolsonaro como promessa de "cura" do coronavírus, a cloroquina, é apoiador do governo edit

247 - Sem qualquer base científica, Jair Bolsonaro tem feito declarações em que afirma que a hidroxicloroquina/cloroquina seria a promessa de cura para a Covid-19.

No último dia 26 de março, ele levou uma caixa do medicamento Reuquinol para a reunião virtual com os líderes do G20 sobre a pandemia.

O medicamento é fabricado pelo laboratório Apsen e tem cloroquina na sua composição. O dono do laboratório é um grande entusiasta do bolsonarismo.

De acordo com reportagem do site Metrópoles, a Apsen, que registrou lucro de R$ 696 milhões em 2018, produz o Reuquinol. O presidente da empresa, Renato Spallicci faz apaixonada defesa de Jair Bolsonaro e críticas ao PT em suas redes sociais abertas (até a publicação desta reportagem), como Instagram e Facebook.

A Apsen prometeu fornecer sem custo parte da produção ao Ministério da Saúde. Segundo Bolsonaro, a doação seria de 10 milhões de comprimidos.

