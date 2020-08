Encurralada com delação de Messer, Globo dá a notícia e diz que não há provas

247 - Pressionada pela delação do doleiro Dario Messer e pelos ataques da família Bolsonaro, a Rede Globo acusou o golpe e deu a notícia que pode levar a família Marinho a uma acusação formal de corrupção e lavagem de dinheiro.

A reportagem da Revista Fórum a fala de Bonner no JN: “o site da revista Veja publicou hoje uma matéria sobre um depoimento do doleiro Dario Messer em sua delação premiada. O doleiro teria alegado que, na década de 1990, entregou na sede da TV Globo valores entre 50 mil e 300 mil dólares de duas a três vezes por mês sem dizer em que período.”

O apresentador continuou: “a revista destaca que o doleiro não apresentou provas do que afirmou e que admitiu nunca ter se encontrado com qualquer integrante da família Marinho. Apesar disso, salienta a revista, Messer teria dito que os valores se destinariam a Roberto Irineu, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo”, completou, afirmando que a família nega a acusação.”

A matéria da Fórum ainda acrescenta que “Bonner ainda lê a nota dos Marinho: “A respeito de notícias divulgadas sobre a delação de Dario Messer, vimos esclarecer que Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho não têm nem nunca tiveram contas não declaradas às autoridades brasileiras no exterior. Da mesma maneira, nunca realizaram operações de câmbio não declaradas às autoridades brasileiras”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.