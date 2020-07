Entregadores de aplicativos voltam a protestar por melhores condições de trabalho

‘Breque dos apps’, movimento de quem atua para plataformas como iFood, Rappi, Uber Eats e Loggi, aconteceu neste sábado 25 em diversas capitais do País, pela segunda vez neste mês edit

247 - O ‘breque dos apps’, protesto dos entregadores de aplicativos, voltou a acontecer neste sábado (25) em diversas capitais do Brasil por melhores reivindicações de trabalho.

A paralisação ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, São Luís, Curitiba e Belo Horizonte. Além da greve, os trabalhadores, que atuam para plataformas como iFood, Rappi, Uber Eats e Loggi, pedem que usuários boicotem esses aplicativos e não realizem pedidos ao longo do dia, em apoio ao movimento.

Como no protesto anterior , em 1º de julho, entre as exigências dos entregadores estão reajuste de preços, fim de bloqueios indevidos, entrega de EPIs para trabalhar com mais segurança durante a pandemia, apoio contra acidentes, além de questionamentos sobre o programa de pontos realizado por alguns dos apps.

FIQUE SABENDO!

Conheça os motivos e como ajudar no #BrequeDosApps pic.twitter.com/BxQmBaqMQO — Mídia NINJA #JulhoDasPretas (@MidiaNINJA) July 25, 2020

🥘 Hoje é dia de MARMITA SOLIDÁRIA NO RJ em apoio ao #BrequeDosApps 🚲Mais 300 refeições com alimentos da agricultura familiar serão entregues para trabalhadores delivery em greve.



📷Coletivo de Comunicação MST/RJ



ACOMPANHE:https://t.co/eH2Gro0NTV#AlimentoSaudávelÉumDireito pic.twitter.com/sNIvxIqXg7 — MST Oficial (@MST_Oficial) July 25, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.