Ernesto Araújo é desconvidado de evento na embaixada de Israel

247 - Desprestígio internacional do governo Jair Bolsonaro chegou ao ponto da embaixada de Israel desconvidar o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo de um envento.

De acordo com a colunal Painel, da Folha, o motivo do chanceler ter sido desconvidado foi um pedido feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que será homenageado com uma medalha pelo fortalecimento das relações entre Brasil e Israel.

Ao saber que Araújo estava na lista de convidados, Barroso pediu que o evento não tivesse conotação política.

A embaixada de Istael informou a coluna que "o objetivo era realizar um evento com ministros e autoridades, mas, a fim de respeitar as restrições de segurança e a distância social durante o período da Covid-19, optamos por entregar a medalha de maneira mais reservada".

