Ernesto Araújo sinaliza apoio a terroristas e diz que o Brasil precisa "mergulhar no caos"

247 - O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo afirmou em vídeo publicado no Instagram que o Brasil "precisa mergulhar no caos para se livrar dele". "Se tivemos muita pressa para voltar à normalidade, a uma ordem do 'corruptariado', da bandidagem. Aí é que ele (o caos) não vai sair nunca mesmo".

De acordo com o ex-chanceler, existe a tentação entre "a desordem e uma ordem estabelecida pelos bandidos, de repente é melhor a ordem dos bandidos". "De repente você entra no sistema deles", disse Araújo.

Há uma característica em comum em golpistas como Constantino, Ernesto Araujo e outras figuras da extrema-direita: eles incitam o caos principalmente quando estão fora do Brasil. Por que não mostram essa valentia toda em solo brasileiro? pic.twitter.com/EcGnOYYXam — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) December 27, 2022

O ex-ministro comandou uma política externa alinhada e submissa aos Estados Unidos, quando os norte-americanos eram governados por Donald Trump, que, assim como Jair Bolsonaro (PL), questionou o resultado das eleições. Os dois foram criticados por violação de direitos humanos em seus países.

Com o atual ocupante do Planalto e Araújo no Itamaraty, o governo brasileiro se distanciou da China, segunda maior economia do mundo, e de países da América Latina.

No Brasil, Bolsonaro foi alvo de mais de 140 pedidos de impeachment, ao ser acusado de crimes como tentativa de interferência na Polícia Federal, estímulo a manifestações favoráveis a um golpe no País e crimes relacionados à pandemia do coronavírus.

O ex-chanceler esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores de janeiro de 2019 a março de 2021. Araújo também está envolvido em polêmicas. No segundo semestre do ano passado, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid pediu o indiciamento dele por epidemia com resultado morte, e por incitação ao crime.

