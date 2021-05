Estudo aponta que carga de trabalho acima de 55 horas semanais pode levar à morte

247 - De acordo com estudo publicado nesta segunda-feira (17) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Internacional do Trabalho (OIT) longas jornadas de trabalho podem aumentar os riscos de morte por doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais (AVC) e que risco pode estar associado à pandemia de Covid-19, já que os novos hábitos impuseram uma nova rotina de trabalho, ainda mais intensa. Segundo reportagem do UOL , as autoridades de saúde alertam que trabalhar mais de 55 horas por semana pode levar a mortes prematuras.

A pesquisa aponta que 55 horas ou mais de trabalho por semana pode levar a um aumento de 35% no risco de morte por AVC e um aumento de 17% no risco de morte por doença isquêmica do coração tanto para homem quanto para mulher. A maioria das mortes registradas se refere a pessoas de 60 a 79 anos.

Segundo a OMS, esse risco pode aumentar com o teletrabalho, pois não há “fronteiras entre a casa e o trabalho”, não havendo uma desconexão dos trabalhadores.

